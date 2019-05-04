В Башкирии продолжают гореть леса: площадь возгорания более 42 гектаров

СЕГОДНЯ 16:07 2019-05-04T16:07:00+03:00

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За минувшие сутки в Башкирии зафиксированы новые очаги природных пожаров. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, наиболее крупными стали возгорания в Баймакском и Бурзянском районах. Площади этих пожаров составляют 23 и 19 гектаров, соответственно. На утро 4 мая они по-прежнему остаются действующими.

Всего с начала сезона в регионе возникло 36 природных пожаров, что на 32 больше, чем было в прошлом году. Площадь пострадавшей территории составляет 275,96 гектара, и это уже на 253,46 выше прошлогоднего показателя. Ситуация по-настоящему тяжелая.

ИСТОЧНИК KP.RU