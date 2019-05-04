Крупный пожар в Башкирии: 20 человек эвакуированы, есть пострадавшие и погибшие

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-04T09:52:51+03:00

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В минувшую ночь в одном из многоквартирных домов Салавата произошел крупный пожар. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сигнал поступил в три часа ночи. Когда на место прибыли пожарные расчеты, огонь уже вовсю пылал и перекинулся на кровлю здания.

В центре чрезвычайной ситуации оказался двухэтажный дом на улице Строителей. Открытым пламенем горел балкон второго этажа.

Огнеборцы сразу же приступили к эвакуации жителей дома. Всего удалось спасти 20 человек, среди которых пятеро детей. К сожалению, не обошлось и без жертв. В ходе тушения был найден труп 60-летней женщины. Также пострадала женщина 1988 года рождения, за ее жизнь в настоящий момент борются врачи.

Пожар удалось потушить спустя два часа после получения первого сигнала. Здание получило серьезные повреждения. В настоящий момент специалисты выявляют причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU