2019-05-04T13:05:48+03:00
Происшествия

В Башкирии легковушка влетела во впереди стоящий автомобиль: серьезно пострадала женщина

По неизвестной причине водитель забыл нажать на тормоз на светофоре
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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ГИБДД Башкирии разбирается в причинах ДТП, которое произошло вечером 3 мая на 135 км автодороги Уфа-Оренбург. По информации пресс-службы ведомства, 63-летний житель Салавата двигался на отечественной «Ладе Приоре» в направлении Оренбурга. По ходу движения он то ли не заметил, то ли поздно среагировал на запрещающий знак светофора, и в результате въехал во впереди стоящий автомобиль Renault Logan.

К сожалению, удар вышел серьезным. Травмы получила пассажирка «Лады», которая оказалась женой виновника происшествия. Пострадавшую госпитализировали в больницу, в настоящий момент она находится под наблюдением медиков.

Во второй машине, по предварительной информации, никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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