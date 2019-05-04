Гулявшая обнаженной в Башкирии девушка оказалась довольно известной актрисой взрослого кино

СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-04T08:04:19+03:00

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Довольно неожиданно выяснилось, что гулявшая абсолютно голой 1 мая в Стерлитамаке девушка является весьма известной личностью в узких кругах. Жители России узнали в фотографиях, которые вирусом распространились по сети, героиню роликов для взрослых. По их словам, она не раз демонстрировала свое тело за пожертвования на специализированных сервисах. У нее есть собственное узнаваемое виртуальное имя, и на видео начинающая порно-актриса не раз появлялась в откровенных сценах с парнем. Ее достаточно легко опознать по характерным татуировкам на бедрах.

Пока по-прежнему не остается понятным, что случилось с девушкой в тот день. Судя по ее поведению, она находилась под действием каких-то сильнодействующих препаратов. После долгого хождения голой по улицам и истошных криков ее все-таки забрали сотрудники полиции. По неподтвержденной информации, она находится сейчас в больнице.

1 мая она устроила настоящее шоу на улицах Стерлитамака

ИСТОЧНИК KP.RU