Башкирский легкоатлет Данил Лысенко нашел себе новые проблемы

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-04T09:08:01+03:00

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Новые неожиданные факты вспыли в деле 21-летнего башкирского легкоатлета Данила Лысенко, который попался на пропуске трех допинг-тестов. Напомним, офицеры попросту не смогли найти уроженца Бирска, так как он не указал свое местонахождение в специальной системе. За это ему грозило два года дисквалификации. Представители одного из лучших прыгунов в высоту в мире решили сократить срок бана и предоставили высшему спортивному суду доказательства, что все происшедшее произошло не по его вине и было одной большой ошибкой.

Похоже, это было сделано зря. Как сообщает телеканал «Матч-ТВ», теперь Лысенко и чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подозреваются в фальсификации предоставленных на слушании документов. Якобы показания самого атлета и предоставленные данные серьезно разнились. Из-за попытки обмануть суд, дисквалификация может быть увеличена до четырех лет.

Также говорится, что Лысенко уже пошел на сделку и готов назвать фамилии тех чиновников, которые помогли ему подделать документы. В частности, называется фигура президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина.

Расследование продолжается, но уже сейчас понятно, что ничем хорошим для российской стороны оно не закончится.

ИСТОЧНИК KP.RU