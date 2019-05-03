Житель Башкирии пытался зарезать приятеля
Случай произошел в селе Майгаза
Житель Башкирии ударил друга ножом в живот
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48-летний житель Белокатайского района Башкирии попытался зарезать своего приятеля.
История началась с того, что товарищи распивали спиртное в селе Майгаза, что в Белокатайском районе республики. Как это часто бывает, встреча закончилась ссорой. В один момент 48-летний мужчина схватил кухонный нож и ударил своего 47-летнего приятеля в живот. Пострадавшего пришлось доставить в больницу.
Нападавшим заинтересовались полицейские. По факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью стражи порядка возбудили уголовное дело. Подозреваемый свою вину признал и начал сотрудничать со следствием.
ИСТОЧНИК KP.RU