2019-05-03T20:32:26+03:00
Происшествия

Житель Башкирии пытался зарезать приятеля

Случай произошел в селе Майгаза
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии ударил друга ножом в животЖитель Башкирии ударил друга ножом в живот
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48-летний житель Белокатайского района Башкирии попытался зарезать своего приятеля.

История началась с того, что товарищи распивали спиртное в селе Майгаза, что в Белокатайском районе республики. Как это часто бывает, встреча закончилась ссорой. В один момент 48-летний мужчина схватил кухонный нож и ударил своего 47-летнего приятеля в живот. Пострадавшего пришлось доставить в больницу.

Нападавшим заинтересовались полицейские. По факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью стражи порядка возбудили уголовное дело. Подозреваемый свою вину признал и начал сотрудничать со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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