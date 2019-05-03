В Башкирии двое мужчин сгорели в банях

СЕГОДНЯ 19:22 2019-05-03T19:22:47+03:00

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В Башкирии двое взрослых мужчин сгорели в банях.

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, несчастные случаи произошли 2 и 3 мая. Двое мужчин 1956 и 1962 года рождения сгорели в банях в Стерлибашевском и Нуримановском районах республики. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства смертельных происшествий.

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности может привести к печальным последствиям. Всегда следите за состоянием банной печи. Не сушите на ней вещи и дрова. Никогда не оставляйте огонь без присмотра на долгое время.

ИСТОЧНИК KP.RU