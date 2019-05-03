2019-05-03T18:23:39+03:00
Происшествия

В Следкоме Башкирии прокомментировали задержание основателя сервиса «LinguaLeo»

34-летнего мужчину обвиняют в убийстве сестры
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Мужчину обвиняют в убийстве сестрыМужчину обвиняют в убийстве сестры
Изменить размер текста:

34-летнего основателя популярного сервиса «LinguaLeo» обвиняют в убийстве собственной сестры в Дюртюлях.

По данным Следкома Башкирии, жуткая драма разыгралась в небольшом городке в минувший четверг, 2 мая. В одном из домов города местная жительница обнаружила тело своей 47-летней дочери. Рядом находился и 34-летний брат убитой.

По предварительной версии, мужчина несколько раз ударил сестру ножом. Он не стал отпираться и признался в убийстве. Предполагаемым убийцей оказался 34-летний основатель популярного сервиса для изучения иностранных языков Айнур Абдулнасыров.

По факту убийства в Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело. В скором времени решится вопрос о помещении Абдулнасырова под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии двое мужчин сгорели в банях
В Уфе прекратили поиски двух подростков
В Башкирии мужчину подозревают в убийстве сестры
Ведущая Екатерина Андреева окуналась в башкирский источник
Погода в Башкирии на субботу, 4 мая
«Отморозил ступни, возможна ампутация»: В Башкирии прекратили поиски пропавшего студента
«В квартире дышать нечем, в горле гарь»: очевидцы о крупном пожаре под Уфой
Пыталась пристегнуть ребенка на ходу: подробности смертельной аварии в Башкирии
Житель Башкирии заснял медведя
В Уфе рядом с жилым домом нашли тело женщины
Депутат партии власти из Башкирии досрочно сложил полномочия
В Башкирии разыскивают двух пропавших подростков
И смех и грех: Жители Сибая пожаловались на организацию концерта Радика Юльякшина
Под Уфой 89 пожарных потушили крупное возгорание