В Следкоме Башкирии прокомментировали задержание основателя сервиса «LinguaLeo»

СЕГОДНЯ 18:23 2019-05-03T18:23:39+03:00

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34-летнего основателя популярного сервиса «LinguaLeo» обвиняют в убийстве собственной сестры в Дюртюлях.

По данным Следкома Башкирии, жуткая драма разыгралась в небольшом городке в минувший четверг, 2 мая. В одном из домов города местная жительница обнаружила тело своей 47-летней дочери. Рядом находился и 34-летний брат убитой.

По предварительной версии, мужчина несколько раз ударил сестру ножом. Он не стал отпираться и признался в убийстве. Предполагаемым убийцей оказался 34-летний основатель популярного сервиса для изучения иностранных языков Айнур Абдулнасыров.

По факту убийства в Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело. В скором времени решится вопрос о помещении Абдулнасырова под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU