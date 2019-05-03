В Следкоме Башкирии прокомментировали задержание основателя сервиса «LinguaLeo»
34-летнего основателя популярного сервиса «LinguaLeo» обвиняют в убийстве собственной сестры в Дюртюлях.
По данным Следкома Башкирии, жуткая драма разыгралась в небольшом городке в минувший четверг, 2 мая. В одном из домов города местная жительница обнаружила тело своей 47-летней дочери. Рядом находился и 34-летний брат убитой.
По предварительной версии, мужчина несколько раз ударил сестру ножом. Он не стал отпираться и признался в убийстве. Предполагаемым убийцей оказался 34-летний основатель популярного сервиса для изучения иностранных языков Айнур Абдулнасыров.
По факту убийства в Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело. В скором времени решится вопрос о помещении Абдулнасырова под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU