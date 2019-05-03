В Уфе прекратили поиски двух подростков

СЕГОДНЯ 17:44 2019-05-03T17:44:21+03:00

В Башкирии прекратили поиски двух пропавших из приюта подростков

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В Башкирии волонтеры прекратили поиски сбежавших из приюта подростков.

Напомним, что информация о беглецах появилась сегодня утром, 3 мая. Волонтеры сообщества «Поиск пропавших детей в Уфе и РБ» сообщили, что вечером в прошлый четверг двое ребят 13 и 16 лет убежали из уфимского приюта. После этого их никто не видел.

К счастью, парней удалось найти менее чем за 24 часа.

- Нашли живым и здоровыми. Найдены сотрудниками полиции при помощи организации «Поиск детей - Уфа», - сообщили волонтеры.

Также сегодня стало известно, что родственники нашли в заброшенном доме пропавшего еще 11 апреля студента Николая Левчука.

ИСТОЧНИК KP.RU