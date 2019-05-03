В Башкирии мужчину подозревают в убийстве сестры

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-03T16:42:21+03:00

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Основателя приложения для изучения иностранных языков «LinguaLeo» подозревают в убийстве собственной сестры.

По данным издания «Mash», семейная драма произошла в городе Дюртюли 2 мая. Известно, что 34-летний мужчина уже давно конфликтовал со своей сестрой. Журналисты сообщают, что девушка имела некое расстройство. Источник журналистов сообщил, что мужчина якобы нанес несчастной не менее 8 ударов ножом. Тело погибшей обнаружила мать.

Что именно стало причиной конфликта пока неизвестно. Сейчас делом занимается Следком Башкирии.

LinguaLeo – популярное во всем мире приложения для изучения иностранных языков. Умный алгоритм сам составляется ежедневные задания для студентов, согласно уровню владения иностранным языком.

ИСТОЧНИК KP.RU