Ведущая Екатерина Андреева окуналась в башкирский источник

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-03T16:15:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева искупалась в башкирском источнике.

Судя по описание небольшого ролика, ведущая новостей выбрала водоем в поселке Красноусольский. Андреева отметила, что «составчик в речке ядренный».

- Вода смоет и унесет все ненужное. А вода этой соленой и холодной реки – еще и взбодрит так, что будешь летать как ракета. После такой ванны в +7 градусов все, что мешает, ментальное и физическое, растворяется и куда-то утекает. А радость – приветик! Всех с праздником весны и труда – написала Андреева в «Инстаграме».

Напомним, что ранее телеведущую заметили на премьере оперы «Атилла» в уфимском театре оперы и балета.

ekaterinaandreeva_official Екатерина Андреева отдыхает в Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU