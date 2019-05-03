Ведущая Екатерина Андреева окуналась в башкирский источник
Телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева искупалась в башкирском источнике.
Судя по описание небольшого ролика, ведущая новостей выбрала водоем в поселке Красноусольский. Андреева отметила, что «составчик в речке ядренный».
- Вода смоет и унесет все ненужное. А вода этой соленой и холодной реки – еще и взбодрит так, что будешь летать как ракета. После такой ванны в +7 градусов все, что мешает, ментальное и физическое, растворяется и куда-то утекает. А радость – приветик! Всех с праздником весны и труда – написала Андреева в «Инстаграме».
Напомним, что ранее телеведущую заметили на премьере оперы «Атилла» в уфимском театре оперы и балета.
ИСТОЧНИК KP.RU