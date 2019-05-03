Погода в Башкирии на субботу, 4 мая

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-03T15:05:10+03:00

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В эту субботу, 4 мая, жителей Башкирии теплая и ветреная погода.

Так, температура воздуха ночью понизится лишь до +7 градусов. Днем и вовсе потеплеет до +23. Затяжных осадков не ожидается, но возможен небольшой дождь, в некоторых районах гроза. Ветер южный, 8-13 метров в секунду. Возможны порывы до 15-20 метров. Из-за дождя возможно ухудшение видимости на дорогах.

В Уфе погода отличаться от средней по республике не будет. Ночью и утром похолодает до +12, а днем потеплеет до 19. Утром и днем ожидаются осадки. Ветер южный, с порывами до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU