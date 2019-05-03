2019-05-03T13:47:24+03:00
Происшествия

«В квартире дышать нечем, в горле гарь»: очевидцы о крупном пожаре под Уфой

Дымом окутало сразу несколько населенных пунктов
Рустем АХУНОВ
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Этой ночью под Уфой горели 10 гектаров сухой травыЭтой ночью под Уфой горели 10 гектаров сухой травы
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Пользователи социальных сетей из Благовещенска рассказали о пожаре, который им пришлось пережить этой ночью.

Напомним, что по данным МЧС сигнал о возгорании между Якшиваново и Новоникольский поступил на пульт диспетчера примерно в 8 часов по уфимскому времени. На место немедленно выехали спасатели. Чтобы потушить возгорание сухой травы на территории в 10 гектаров 89 пожарным потребовалось около 7 часов. Местной администрации пришлось окопать близлежащие поселки рвом, дабы защитить их от огня.

Всю ночь испуганные местные жители выкладывали жутковатые кадры, напоминающие ночные кадры военной хроники. Дым от пожара летел прямо в сторону крупных населенных пунктов.

- В квартире дышать нечем, в горле гарь! – жалуется в социальных сетях молодая женщина из Благовещенска.

Дым несло в сторону населенных пунктов

Дым несло в сторону населенных пунктов

По словам представителей администрации Благовещенского района, огонь пришел со стороны Уфимского. Его быстрому распространению способствовал сильный ветер. Ближайшие деревни пожар обошел в двух километрах.

Сейчас дознаватели МЧС Башкирии выясняют, где и из-за чего мог начаться пожар, ночью поставивший на уши два района республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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