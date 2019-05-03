2019-05-03T12:56:07+03:00
Происшествия

Пыталась пристегнуть ребенка на ходу: подробности смертельной аварии в Башкирии

«Daewoo Matiz» перевернулся в Баймакском районе
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии женщина-водитель устроила смертельную аварию на трассеВ Башкирии женщина-водитель устроила смертельную аварию на трассе
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В ГИБДД Башкирии рассказали подробности смертельной аварии с «Daewoo Matiz» в Баймакском районе.

Напомним, что авария произошла 2 мая, на 152 километре дороги Магнитогорск-Ира. 30-летняя жительница Сибая не справилась с управлением и опрокинула «Matiz» в кювет. Помимо нее в салоне находились трое детей – 8-летняя девочка скончалась на месте, а 5-летняя дочь женщины и еще один 10-летний мальчик получили травмы. Автоинспекторы рассказали, что женщина ехала на рыбалку.

Сама водитель рассказала, что во время движения попыталась пристегнуть одного из детей ремнем безопасности, и поэтому потеряла контроль за дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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