Житель Башкирии заснял медведя
Житель Межгорья заснял медведя у въезда в город.
По словам автора видеозаписи, дикого зверя он заметил прямо у въезда в закрытый город Межгорье. Видимо, мишка искал чем полакомиться недалеко от автомобильной дороги.
Очевидец тут же начал привлекать внимание зверя. Он несколько раз окликнул медведя, по-доброму назвав его «Михалычем» и «Мишей-красавцем». К счастью, после этого животное поспешило скрыться в лесу. Медведь встал на задние лапы, присмотрелся, и побежал в чащу. Неизвестно, чем бы закончилась встреча человека и дикого зверя, если бы последний побежал в сторону дороги.
Напомним, что ранее жители Салавата заметили медведя рядом местным Дворцом культуры.
Житель Башкирии заснял медведя у дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU