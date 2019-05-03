СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-03T12:03:19+03:00

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Житель Межгорья заснял медведя у въезда в город.

По словам автора видеозаписи, дикого зверя он заметил прямо у въезда в закрытый город Межгорье. Видимо, мишка искал чем полакомиться недалеко от автомобильной дороги.

Очевидец тут же начал привлекать внимание зверя. Он несколько раз окликнул медведя, по-доброму назвав его «Михалычем» и «Мишей-красавцем». К счастью, после этого животное поспешило скрыться в лесу. Медведь встал на задние лапы, присмотрелся, и побежал в чащу. Неизвестно, чем бы закончилась встреча человека и дикого зверя, если бы последний побежал в сторону дороги.

Напомним, что ранее жители Салавата заметили медведя рядом местным Дворцом культуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/706605" frameborder="0"></iframe> Житель Башкирии заснял медведя у дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU