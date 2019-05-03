В Уфе рядом с жилым домом нашли тело женщины
На месте работают стражи порядка
В Уфе под окнами жилого дома нашли тело женщины
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В Уфе под окнами многоэтажного дома нашли тело женщины.
Как сообщает государственный портал «Башинформ», инцидент произошел накануне днем. Тело несчастной нашли рядом с девятиэтажным жилым домом по улице Мубарякова, в Кировском районе столицы. На место немедленно выехали полицейские и медики. К сожалению, ничем помочь женщине они уже не смогли.
По предварительной версии, смерть женщины никак не связана с криминалом. По факту обнаружения тела в Следкоме Башкирии начали доследственную проверку. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU