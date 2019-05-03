2019-05-03T10:57:49+03:00
Общество

Депутат партии власти из Башкирии досрочно сложил полномочия

Аскар Файзуллин сдал мандат добровольно
Рустем АХУНОВ
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Депутат Аскар Файзуллин досрочно сложил полномочияДепутат Аскар Файзуллин досрочно сложил полномочия
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Депутат госсобрания Башкирии Аскар Файзуллин досрочно сложил полномочия.

О соответствующем решении сообщили в пресс-службе законодательного органа республики. По словам председателя Курултая Констатина Толкачева, уже бывший депутат от партии власти принял решение о досрочном сложении полномочий самостоятельно.

- Парламентарий сложил полномочия по собственной инициативе. Есть его соответствующее заявление. Ранее Файзуллин работал в комитете по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам.

Известно, что нового кандидата на освободившейся депутатский пост найдут в ходе дополнительных выборов в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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