Депутат партии власти из Башкирии досрочно сложил полномочия
Депутат госсобрания Башкирии Аскар Файзуллин досрочно сложил полномочия.
О соответствующем решении сообщили в пресс-службе законодательного органа республики. По словам председателя Курултая Констатина Толкачева, уже бывший депутат от партии власти принял решение о досрочном сложении полномочий самостоятельно.
- Парламентарий сложил полномочия по собственной инициативе. Есть его соответствующее заявление. Ранее Файзуллин работал в комитете по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам.
Известно, что нового кандидата на освободившейся депутатский пост найдут в ходе дополнительных выборов в сентябре.
ИСТОЧНИК KP.RU