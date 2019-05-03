В Башкирии разыскивают двух пропавших подростков

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-03T10:26:30+03:00

В Башкирии разыскивают двух пропавших из приюта подростков. Уразов Владислав - слева

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В Башкирии волонтеры разыскивают 13-летнего Никиту Ефимова и 16-летнего Владислава Уразова.

По данным сообщества «Поиск пропавших в Уфе и РБ», вечером в минувший четверг, 2 мая, ребята ушли из приюта. После этого их никто не видел.

Приметы пропавшего Никиты Ефимова: Рост 145 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные, глаза карие. Был одет: Синяя куртка, синие брюки и черные кроссовки.

Приметы пропавшего Владислава Уразова: Рост 150 сантиметров, плотное телосложение, волосы светлые прямые, глаза карие. Был одет: спортивный костюм, черные кроссовки.

Если вы узнали этих ребят, пожалуйста, позвоните волонтерам по телефонам: 8-927-969-89-19 или 8-917-383-56-87.

ИСТОЧНИК KP.RU