Под Уфой 89 пожарных потушили крупное возгорание
В Уфимском районе Башкирии пожарные ликвидировали крупное возгорание сухой травы.
По данным МЧС республики, сухая трава загорелась недалеко от поселка Якшиваново. Сигнал на пульт диспетчера поступил в 20.04. На место немедленно выехали сотрудники аварийной службы. Оказалось, что огнем охватило территорию около 10 гектаров.
Полностью ликвидировать возгорание удалось только в 3.40. Всего в тушении пожара участвовали 89 человек личного состава и 25 единиц техники. К счастью, погибших и пострадавших в этом масштабном пожаре нет.
В МЧС республики напоминают, что сейчас в Башкирии действует особый противопожарный период.
ИСТОЧНИК KP.RU