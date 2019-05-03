Под Уфой 89 пожарных потушили крупное возгорание

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-03T08:12:31+03:00

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В Уфимском районе Башкирии пожарные ликвидировали крупное возгорание сухой травы.

По данным МЧС республики, сухая трава загорелась недалеко от поселка Якшиваново. Сигнал на пульт диспетчера поступил в 20.04. На место немедленно выехали сотрудники аварийной службы. Оказалось, что огнем охватило территорию около 10 гектаров.

Полностью ликвидировать возгорание удалось только в 3.40. Всего в тушении пожара участвовали 89 человек личного состава и 25 единиц техники. К счастью, погибших и пострадавших в этом масштабном пожаре нет.

В МЧС республики напоминают, что сейчас в Башкирии действует особый противопожарный период.

ИСТОЧНИК KP.RU