В руководстве Башкирии рассказали, какими должны быть детские площадки
Ситуацию прокомментировал Радий Хабиров
Радий Хабиров рассказал, какими должны быть детские площадкиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Врио главы Башкирии рассказал коллегами, как должны выглядеть детские площадки.
Напомним, что ранее Хабиров поручил заменить все «жесткие» детские качели на их «мягкие» аналоги с цепями вместо железных балок. На этот раз политик решил обсудить вопрос покрытия игровых площадок.
- Я был в Кигинском районе, там все замечательно, но под каждым матом на площадке – лужи и грязь. Покрытие нужно делать из мягкой крошки, чтобы никто не поранился при падении, - объяснил временный руководитель Башкирии.
Также Хабиров попросил чиновников с каждым днем делать жизнь местных жителей лучше и следить за вопрос игровых площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU