В руководстве Башкирии рассказали, какими должны быть детские площадки

СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-03T07:57:20+03:00

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Врио главы Башкирии рассказал коллегами, как должны выглядеть детские площадки.

Напомним, что ранее Хабиров поручил заменить все «жесткие» детские качели на их «мягкие» аналоги с цепями вместо железных балок. На этот раз политик решил обсудить вопрос покрытия игровых площадок.

- Я был в Кигинском районе, там все замечательно, но под каждым матом на площадке – лужи и грязь. Покрытие нужно делать из мягкой крошки, чтобы никто не поранился при падении, - объяснил временный руководитель Башкирии.

Также Хабиров попросил чиновников с каждым днем делать жизнь местных жителей лучше и следить за вопрос игровых площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU