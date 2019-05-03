В Уфе из пожара спасли двоих детей
Инцидент произошел в Черниковке
В Уфе из пожара спасли двоих детей
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В Уфе пожарные вытащили из огня четверых человек, среди них двое детей.
В МЧС республики сообщили, что пожар произошел 2 мая в деревянном жилом доме по улице Западной в Орджоникидзевском районе столицы. На место немедленно выехали сотрудники МЧС.
К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. Из задымленного здания вывели четверых человек, включая двоих детей. На пожаре работали 16 пожарных и 4 единицы техники.
Сейчас дознаватель МЧС выясняет, из-за чего мог начаться пожар. Ситуацию взяли на контроль в главке МЧС Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU