В Башкирии поиски пропавшего 47-летнего мужчины завершились трагедией
Его тело достали из воды спасатели
Фото: госкомитет РБ по ЧС
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В ночь на 2 мая спасателей вызвали в Давлекановский район Башкирии. Местная жительница заявила, что пропал ее 47-летний супруг.
Сотрудники аварийно-спасательной службы вместе с полицией немедленно взялись за поиски. Вскоре они нашли мужчину, но тот, увы, был мертв. Как рассказали в госкомитете республики по ЧС, его автомобиль Mitsubishi Outlander упал с дороги в реку Дёма. Водитель не смог выбраться из машины и погиб.
Напомним, схожий случай произошел вчера в Кармаскалинском районе. В реку Узень с моста упал автомобиль ВАЗ-2105, водитель также погиб.
Фото: госкомитет РБ по ЧС
ИСТОЧНИК KP.RU