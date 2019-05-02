2019-05-02T18:31:58+03:00
Происшествия

В Башкирии поиски пропавшего 47-летнего мужчины завершились трагедией

Его тело достали из воды спасатели
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет РБ по ЧСФото: госкомитет РБ по ЧС
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В ночь на 2 мая спасателей вызвали в Давлекановский район Башкирии. Местная жительница заявила, что пропал ее 47-летний супруг.

Сотрудники аварийно-спасательной службы вместе с полицией немедленно взялись за поиски. Вскоре они нашли мужчину, но тот, увы, был мертв. Как рассказали в госкомитете республики по ЧС, его автомобиль Mitsubishi Outlander упал с дороги в реку Дёма. Водитель не смог выбраться из машины и погиб.

Напомним, схожий случай произошел вчера в Кармаскалинском районе. В реку Узень с моста упал автомобиль ВАЗ-2105, водитель также погиб.

Фото: госкомитет РБ по ЧС

Фото: госкомитет РБ по ЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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