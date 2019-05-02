2019-05-02T19:51:15+03:00
Происшествия

Cтала известна личность водителя, погибшего в ДТП с «Фольксвагеном»

Трагедия произошла вчера возле Кандров
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчера, 1 мая, в Туймазинском районе Башкирии случилась страшная авария. Возле Кандров столкнулись «Форд Фокус» под управлением жителя Серафимовского и «Фольксваген Поло» с 38-летней женщиной за рулем.

По данным ГИБДД Башкирии, аварию спровоцировал 23-летний водитель «Форда» Азат З. Молодой человек выехал на встречную полосу. Травмы, полученные им при столкновении, оказались смертельными. Его тело пришлось извлекать из авто спасателям.

Водитель «Поло» выжила, но попала в больницу.

У виновника ДТП не было водительских прав, при этом очевидцы сообщают, что он ехал очень быстро. Знавшие Азата люди не могут поверить, что он спровоцировал смертельную аварию. По словам знакомых парня, он был хорошим водителем.

- У него только жизнь начала налаживаться, на работе хотели повысить, а тут такое… - сокрушаются близкие юноши.

Похороны Азата пройдут завтра, 3 мая.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В Туймазинском районе произошло крупное ДТП.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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