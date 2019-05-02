Cтала известна личность водителя, погибшего в ДТП с «Фольксвагеном»

СЕГОДНЯ 19:51 2019-05-02T19:51:15+03:00

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Вчера, 1 мая, в Туймазинском районе Башкирии случилась страшная авария. Возле Кандров столкнулись «Форд Фокус» под управлением жителя Серафимовского и «Фольксваген Поло» с 38-летней женщиной за рулем.

По данным ГИБДД Башкирии, аварию спровоцировал 23-летний водитель «Форда» Азат З. Молодой человек выехал на встречную полосу. Травмы, полученные им при столкновении, оказались смертельными. Его тело пришлось извлекать из авто спасателям.

Водитель «Поло» выжила, но попала в больницу.

У виновника ДТП не было водительских прав, при этом очевидцы сообщают, что он ехал очень быстро. Знавшие Азата люди не могут поверить, что он спровоцировал смертельную аварию. По словам знакомых парня, он был хорошим водителем.

- У него только жизнь начала налаживаться, на работе хотели повысить, а тут такое… - сокрушаются близкие юноши.

Похороны Азата пройдут завтра, 3 мая.

Фото: ГИБДД Башкирии

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/706477" frameborder="0"></iframe> В Туймазинском районе произошло крупное ДТП.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU