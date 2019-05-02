2019-05-02T14:08:54+03:00
Происшествия

На дороге в Башкирии перевернулся «Дэу Матиз», погибла 8-летняя девочка

Водителю и еще трем детям понадобилась медицинская помощь
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: gibdd102.ruФото: gibdd102.ru
Изменить размер текста:

Страшная авария случилась сегодня около 14:30 на трассе Ира – Магнитогорск. Посреди проезжей части перевернулся «Дэу Матиз».

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, 30-летняя женщина, видимо, не справилась с управлением при движении в сторону Зилаира. Кроме нее в салоне находились четыре ребенка. 8-летняя девочка от удара вылетела из машины и получила смертельные травмы. Остальным участникам ЧП потребовалась помощь медиков.

На месте ДТП работают дорожные полицейские, они устанавливают причины трагедии.

Фото: gibdd102.ru

Фото: gibdd102.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24