На дороге в Башкирии перевернулся «Дэу Матиз», погибла 8-летняя девочка

СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-02T14:08:54+03:00

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Страшная авария случилась сегодня около 14:30 на трассе Ира – Магнитогорск. Посреди проезжей части перевернулся «Дэу Матиз».

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, 30-летняя женщина, видимо, не справилась с управлением при движении в сторону Зилаира. Кроме нее в салоне находились четыре ребенка. 8-летняя девочка от удара вылетела из машины и получила смертельные травмы. Остальным участникам ЧП потребовалась помощь медиков.

На месте ДТП работают дорожные полицейские, они устанавливают причины трагедии.

Фото: gibdd102.ru

ИСТОЧНИК KP.RU