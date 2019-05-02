Рядом с Монументом дружбы в Уфе может появиться новая прогулочная зона

СЕГОДНЯ 19:06 2019-05-02T19:06:05+03:00

Дельта реки Сутолоки может стать такой. А может и не стать ...

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Очередная красивая картинка появилась на сайте уфимской мэрии. На этот раз власти города рассказали о реконструкции дельты реки Сутолока, что рядом с Монументом дружбы.

Как будет выглядеть прогулочная зона не знает даже сама мэрия, сначала надо провести конкурс на разработку концепции. Принять участие в нем могут любые архитекторы, в том числе уфимские. Организатором выступает Союз архитекторов России, свою заявку необходимо подать до 10 июля 2019 года, заполнив электронную форму.

Победитель конкурса получит 500 тысяч рублей, за второе место участнику вручат 300 тысяч, два третьих призера могут рассчитывать на 100 тысяч. По итогам конкурса будет выбран проект, согласно которому и будет реконструирована дельта Сутолоки.

Новая прогулочная зона должна стать частью Большой набережной, которая продлится от памятника Салавату Юлаеву и парка «Ватан» до Кузнецовского затона.

ИСТОЧНИК KP.RU