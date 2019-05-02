Два игрока «Салвата Юлаева» продолжат карьеру в НХЛ

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-02T13:38:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимский «Салават Юлаев» продолжает терять ведущих игроков. Вслед за Йонасом Кемппайненом, который переходит в питерский СКА, команду покидают Владимир Ткачев и Антон Бурдасов. По информации агента Шуми Бабаева, обоими хоккеистами интересуются за океаном, свою карьеру они продолжат в Национальной хоккейной лиге.

Официально эту информацию в «Салавате» не подтвердили, но слухи о переезде обоих хоккеистов в Северную Америку ходили давно. Ни один из клубов НХЛ официально не заявил о переходе спортсменов, но тот же Ткачев ранее появлялся в тренировочном лагере «Эдмонтон Ойлерз». Оба хоккеиста не задрафтованы.

23-летний Ткачев набрал 26 очков в 53 матчах регулярного первенства, 27-летний Бурдасов – 31 очко в 50 матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU