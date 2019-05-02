В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за гроз и ветра
Прогноз погоды на сутки ухудшился
О выезде на природу и шашлыках можно на время забыть...Фото: Рустем АХУНОВ
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Синоптики изменили прогноз погоды на ближайшие сутки. Если первоначально сообщалось, что в регионе будет дуть сильный ветер, то теперь к нему добавились и другие неприятные погодные явления.
В МЧС по Башкирии сообщили, что с 8 вечера 2 мая до 8 вечера 3-го погода будет облачной, ожидаются дожди, местами грозы. Ночью на юго-востоке республики осадков не будет.
Ветер по-прежнему представляет опасность, его порывы могут достигнуть 16-21 м/с.
Температура воздуха ночью кое-где опустится до -3°, в Уфе же она останется плюсовой. Днем в регионе будет тепло +15,+20.
ИСТОЧНИК KP.RU