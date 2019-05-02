В Башкирии прекратили поиски пропавшей 32-летней Ляйсан Ярмухаметовой

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-02T16:38:17+03:00

Она исчезла по дороге в Баймак

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В Башкирии свернули поиски 32-летней Ляйсан Ярмухаметовой из Зилаира. Об этом сообщили волонтеры группы "Лиза Алерт". Девушку нашли живой и здоровой.

Она, напомним, пропала вчера, 1 мая. Ближе к вечеру Ляйсан села на автобус из Салавата в Баймак и перестала выходить на связь с близкими. Родственники встревожились, девушка не давала о себе знать почти сутки, при этом уточнялось, что она нуждается в медицинской помощи.

К счастью, усилия, потраченные на ее поиски, окупились, Ляйсан вернулась домой.

ИСТОЧНИК KP.RU