Жителям Башкирии предлагают выбрать логотип для общественного транспорта
Жителям Башкирии предлагают выбрать логотип для общественного транспорта. Голосование запустил на своих страничках в соцсетях глава госкомтранса региона Тимур Мухаметьянов.
На выбор предлагается шесть вариантов. Первый – это значок геолокации с башкирским узором внутри, второй – колесо с таким же узором. Третий вариант – вписанная в знак геолокации тамга, напоминающая букву «Т» - транспорт.
Четвертый – стрелка, которая служит символом пересечения путей и тоже напоминает букву «Т». Пятый – крылатый конь Акбузат – персонаж башкирской мифологии.
Наконец, шестой вариант - янсы (мешочек с травами башкирских степей). По легенде, башкирские войны брали его с собой как напоминание о родных степях, куда нужно вернуться.
К слову, пока в голосовании лидирует логотип с крылатым конем.
ИСТОЧНИК KP.RU