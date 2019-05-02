СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-02T10:58:55+03:00

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Жителям Башкирии предлагают выбрать логотип для общественного транспорта. Голосование запустил на своих страничках в соцсетях глава госкомтранса региона Тимур Мухаметьянов.

На выбор предлагается шесть вариантов. Первый – это значок геолокации с башкирским узором внутри, второй – колесо с таким же узором. Третий вариант – вписанная в знак геолокации тамга, напоминающая букву «Т» - транспорт.

Четвертый – стрелка, которая служит символом пересечения путей и тоже напоминает букву «Т». Пятый – крылатый конь Акбузат – персонаж башкирской мифологии.

Наконец, шестой вариант - янсы (мешочек с травами башкирских степей). По легенде, башкирские войны брали его с собой как напоминание о родных степях, куда нужно вернуться.

К слову, пока в голосовании лидирует логотип с крылатым конем.

ИСТОЧНИК KP.RU