Поиски пропавшей в Башкирии 29-летней женщины прекращены

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-02T11:42:37+03:00

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Поиски пропавшей в Уфе накануне, 1 мая, Гульнары Маркеловой прекращены. Как сообщил ее муж, 29-летняя женщина включила телефон, и полиция сразу смогла определить ее местонахождение.

По словам супруга, пока не известно, где она была эти сутки, в этом разбирается полиция.

Женщина, напомним, пропала вчера утром в Деме. Она зашла на работу в Демский МБУБ, после чего ее видели на остановке «Клуб имени 1 Мая», дальше след матери двоих детей терялся. Взволнованный супруг сразу написал заявление о пропаже.

ИСТОЧНИК KP.RU