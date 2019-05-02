Поиски пропавшей в Башкирии 29-летней женщины прекращены
Полиция смогла определить ее местонахождение
Фото: соцсети
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Поиски пропавшей в Уфе накануне, 1 мая, Гульнары Маркеловой прекращены. Как сообщил ее муж, 29-летняя женщина включила телефон, и полиция сразу смогла определить ее местонахождение.
По словам супруга, пока не известно, где она была эти сутки, в этом разбирается полиция.
Женщина, напомним, пропала вчера утром в Деме. Она зашла на работу в Демский МБУБ, после чего ее видели на остановке «Клуб имени 1 Мая», дальше след матери двоих детей терялся. Взволнованный супруг сразу написал заявление о пропаже.
ИСТОЧНИК KP.RU