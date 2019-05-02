Жителей Башкирии предупреждают об усилении ветра

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-02T09:08:11+03:00

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Праздничный день 2 мая снова преподнесет жителям Башкирии погодные сюрпризы. В регионе ожидается усиление южного ветра. Как сообщают в МЧС по республике, его порывы могут достигнуть 12-17 м/с.

Такой крепкий ветер, по словам метеорологов, способен опрокинуть рекламные щиты и опоры с перетяжками. Его силы также хватит, чтобы повалить небольшое дерево или сломать крупную ветку. Учитывая это, водителям советуют внимательнее выбирать место для парковки.

Во время разгула стихии рекомендуется не выходить на улицу и не оставлять без присмотра детей.

ИСТОЧНИК KP.RU