Ночью в Башкирии загорелись два жилых дома

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-02T15:01:06+03:00

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В третьем часу ночи на пульт дежурных поступила информация о возгорании на улице Новомаксимовской в поселке Максимовка. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что полыхают кровли двух жилых двухэтажек и одной дворовой постройки.

На время тушения пожара из опасной зоны эвакуировали женщину. Спустя почти час пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 300 «квадратов», а к 03.33 открытый огонь был полностью потушен. В борьбе с пламенем участвовали 9 единиц техники и 27 человек личного состава.

В пресс-службе ГУ МЧС по республике сообщили, что погибших и пострадавших нет. Что стало причиной пожара, предстоит установить дознавателю МЧС России.

Фото: МЧС по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU