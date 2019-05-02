В Уфе обновили трибуну перед зданием Горсовета

СЕГОДНЯ 17:20 2019-05-02T17:20:53+03:00

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В Уфе завершилась реконструкция трибуны перед зданием городской администрации.

Как рассказали в мэрии, рабочие заменили облицовочные камни из красного гранита и обновили пол трибуны. Теперь она оформлена не только гладкой плиткой, но и плиткой с национальным орнаментом, а на передней стенке трибуны появились три герба: Башкирии – слева, России – в центре и Уфы – справа. Ремонт завершился в намеченный срок - к 1 мая.

Ко Дню Победы клумбы вокруг трибуны украсят цветами, обещают власти.

ИСТОЧНИК KP.RU