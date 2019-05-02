В Башкирии столкнулись две иномарки, погиб 23-летний водитель

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-02T10:01:21+03:00

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Крупное ДТП случилось накануне, 1 мая, в Туймазинском районе Башкирии. По данным регионального госкомитета по ЧС, возле Кандров столкнулись "Фольксваген Поло" и "Форд Фокус". В ГИБДД сообщили, что 23-летний водитель "Форда" - житель села Серафимовский - выехал на встречную полосу, где протаранил автомобиль 38-летней жительницы Уфимского района. К сожалению, молодой человек погиб на месте. Известно, что у него не было водительского удостоверения.

Чтобы достать его тело из искорёженной машины, пришлось отключить аккумулятор и прибегнуть к помощи сотрудников аварийно-спасательной службы. Они-то и деблокировали погибшего.

Водитель немецкой иномарки получила травмы и была госпитализирована.

Фото: ГИБДД Башкирии

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/706477" frameborder="0"></iframe> В Туймазинском районе произошло крупное ДТП.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU