В Башкирии столкнулись две иномарки, погиб 23-летний водитель
Крупное ДТП случилось накануне, 1 мая, в Туймазинском районе Башкирии. По данным регионального госкомитета по ЧС, возле Кандров столкнулись "Фольксваген Поло" и "Форд Фокус". В ГИБДД сообщили, что 23-летний водитель "Форда" - житель села Серафимовский - выехал на встречную полосу, где протаранил автомобиль 38-летней жительницы Уфимского района. К сожалению, молодой человек погиб на месте. Известно, что у него не было водительского удостоверения.
Чтобы достать его тело из искорёженной машины, пришлось отключить аккумулятор и прибегнуть к помощи сотрудников аварийно-спасательной службы. Они-то и деблокировали погибшего.
Водитель немецкой иномарки получила травмы и была госпитализирована.
Фото: ГИБДД Башкирии
В Туймазинском районе произошло крупное ДТП.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU