Жители Башкирии собрали деньги на лечение близнецов Сабира и Самира

СЕГОДНЯ 20:21 2019-05-02T20:21:54+03:00

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Недавно «Комсомольская правда - Уфа» публиковала грустную историю двух близнецов из Уфы – Сабира и Самира Садыковых. Малыши родились с целым букетом заболеваний – двусторонняя интерстициальная пневмония, ишемия мозга 2 степени, острый период, синдром тонусных мышц.

Первые недели своей жизни они провели в реанимации, сейчас мальчишкам год и семь месяцев. Родители надеются, что поставить их на ноги смогут врачи из Китая, которые специализируются на реабилитации детей с ДЦП.

Месячный курс лечения должен был стартовать 1 мая, но семья не успевала собрать достаточно денег - 264 000 рублей. Они обратились ко всем жителям республики с просьбой помочь и нужную сумму удалось собрать в срок.

- Мы хотим выразить слова огромной благодарности всем, всем кто откликнулся! Необходимая сумма собрана и даже чуть больше. Средства, которые продолжают поступать, будут направлены на следующий курс, который состоится уже в июне! Когда мы получили счет на оплату, мы даже представить не могли, что за неделю можно собрать такую сумму. И только благодаря вам у нас это получилось, - пишут родители близнецов в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU