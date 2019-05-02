«Слезы ручьем, не знаю, как утешить детей»: в Башкирии пропала 29-летняя Гульнара Маркелова

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-02T10:21:15+03:00

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Жителей Башкирии просят помочь в поисках 29-летней Гульнары Маркеловой. Женщина пропала вчера утром, 1 мая, в Деме.

По словам ее супруга, Гульнара зашла утром на работу в Демский МБУБ, после чего в районе 8-9 часов ее видели на остановке «Клуб им. 1 Мая». Куда женщина направилась дальше, не известно, ее телефон выключен.

- Слезы ручьём идут, просто нет слов, - переживает муж Гульнары Эдуард. – Раньше такого никогда не было, мы уже 10 лет живём душа в душу, не ругались. Дома ее ждут дети, им 6 и 8 лет. Они все понимают, а я не знаю, как их утешить.

Мужчина уже обратился в полицию, информацию о пропаже женщины передали и в Уфу, и в Чишмы.

Приметы Гульнары: рост 167 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые, на лице справа есть родинка.

Была одета в зеленую куртку, черные джинсы, красные кроссовки без шнурков.

Если вы видели Гульнару или знаете, где та может находиться, просим связаться с ее супругом Эдуардом: 8 927 927 55 31.

ИСТОЧНИК KP.RU