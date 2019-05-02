2019-05-02T10:21:15+03:00
Общество

«Слезы ручьем, не знаю, как утешить детей»: в Башкирии пропала 29-летняя Гульнара Маркелова

Женщина не выходит на связь уже сутки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Жителей Башкирии просят помочь в поисках 29-летней Гульнары Маркеловой. Женщина пропала вчера утром, 1 мая, в Деме.

По словам ее супруга, Гульнара зашла утром на работу в Демский МБУБ, после чего в районе 8-9 часов ее видели на остановке «Клуб им. 1 Мая». Куда женщина направилась дальше, не известно, ее телефон выключен.

- Слезы ручьём идут, просто нет слов, - переживает муж Гульнары Эдуард. – Раньше такого никогда не было, мы уже 10 лет живём душа в душу, не ругались. Дома ее ждут дети, им 6 и 8 лет. Они все понимают, а я не знаю, как их утешить.

Мужчина уже обратился в полицию, информацию о пропаже женщины передали и в Уфу, и в Чишмы.

Приметы Гульнары: рост 167 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые, на лице справа есть родинка.

Была одета в зеленую куртку, черные джинсы, красные кроссовки без шнурков.

Если вы видели Гульнару или знаете, где та может находиться, просим связаться с ее супругом Эдуардом: 8 927 927 55 31.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два игрока «Салвата Юлаева» продолжат карьеру в НХЛ
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за гроз и ветра
В Башкирии два водителя без прав опрокинули машины в кювет, есть погибшие
Поиски пропавшей в Башкирии 29-летней женщины прекращены
Жителям Башкирии предлагают выбрать логотип для общественного транспорта
В Башкирии столкнулись две иномарки, погиб 23-летний водитель
Жителей Башкирии предупреждают об усилении ветра
На трассе в Башкирии перевернулся грузовик, перевозивший свиней
В Уфе включили фонтаны
В Башкирии ВАЗ-2105 упал в реку, водитель погиб
Стали известны личности молодых людей, которых из ружья застрелил житель Башкирии
В Башкирии сгорел памятник архитектуры 19 века
В Башкирии осудят организатора финансовой пирамиды
Поиски пропавшего 13-летнего мальчика в Башкирии прекращены
В Башкирии лишенный прав водитель перевернулся на «БМВ»
«Показатели ухудшились»: стало известно о состоянии 19-летнего парня, который резко впал в кому в Уфе у себя дома
По улицам Стерлитамака разгуливала полностью голая девушка
В Уфе в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева грузовик сбил мужчину, который толкал "Оку"
В коридоре детской поликлиники в Башкирии устроили давку
На пожаре в Башкирии пострадали двое мужчин
Стали известны подробности исчезновения 13-летнего мальчика в Башкирии
Ресторан «Дом благородных» в Уфе затопило фекалиями
В Уфе в «День 1000 велосипедистов» перекроют улицы
В Башкирии планируют построить 15 вертолетных площадок
В Башкирии прекращены поиски 41-летнего Фидана Галимова
В Башкирии из горящего дома эвакуировали 28 человек, пятеро из них дети
Роспотребнадзор по Башкирии предупреждает об опасной детской инфекции