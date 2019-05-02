2019-05-02T07:32:44+03:00
Общество

В Уфе включили фонтаны

Их запуск приурочили к празднованию 1 мая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Накануне в Уфе торжественно запустили фонтаны. Их начали включать еще 30 апреля. Первыми заработали фонтаны в сквере имени Мустая Карима и на площадях им. Орджоникидзе и перед «Искрой». Вчера же, 1 мая, запустили оставшиеся: фонтан на площади имени Салавата Юлаева, в парке имени Ленина и фонтан «Семь девушек» в театральном сквере.

Не забыли включить и фонтаны в отдаленных районах города: в парке «Первомайский» в Черниковке и в сквере возле «Ориона» в Деме.

Власти Уфы призывают горожан бережно относиться к фонтанам, коих в башкирской столице 20 штук. Коммунальным службам ежегодно приходится ремонтировать их чаши и приводить в порядок коммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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