2019-05-01T19:59:32+03:00
Происшествия

В Башкирии ВАЗ-2105 упал в реку, водитель погиб

ЧП произошло в Кармакалинском районе РБ
Эльвина АПАРИНА
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фото: Госкомитет по ЧСфото: Госкомитет по ЧС
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Сегодня, 1 мая, в реку Узень Кармаскалинского района с моста упал автомобиль ВАЗ-2105. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и полицейкие. К сожалению, водитель погиб на месте. Что стало причиной падения машины в водоем остается выяснить сотрудникам ГИБДД. Личность погибшего пока тоже неизвестна.

В Госкомитете по ЧС отметили, что одним из самых опасных дорожно-транспортных происшествий явяляется падение автомобиля в воду. Также сотрудники ведомства попросили водителей быть более аккуратными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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