В Башкирии ВАЗ-2105 упал в реку, водитель погиб
ЧП произошло в Кармакалинском районе РБ
фото: Госкомитет по ЧС
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Сегодня, 1 мая, в реку Узень Кармаскалинского района с моста упал автомобиль ВАЗ-2105. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и полицейкие. К сожалению, водитель погиб на месте. Что стало причиной падения машины в водоем остается выяснить сотрудникам ГИБДД. Личность погибшего пока тоже неизвестна.
В Госкомитете по ЧС отметили, что одним из самых опасных дорожно-транспортных происшествий явяляется падение автомобиля в воду. Также сотрудники ведомства попросили водителей быть более аккуратными.
ИСТОЧНИК KP.RU