В Башкирии сгорел памятник архитектуры 19 века

СЕГОДНЯ 18:22 2019-05-01T18:22:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 1 мая в Белебее произошел крупный пожар - загорелся второй этаж неэксплуатируемого здания. Поврежденный огнем дом является памятником архитектуры и истории, объектом культурного наследия регионального значения «Гостиница Кузнецова» 1890 года.

В МЧС по РБ отметили, что возгорание началось в 15:36, открытое горение было ликвидировано в 15:50. Горение происходило на крыше и втором этаже по всей площади, размером 10х20.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара выясняется. На месте работает дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU