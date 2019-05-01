В Башкирии сгорел памятник архитектуры 19 века
Причины пожара выясняются
фото: МЧС по РБ
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Днем 1 мая в Белебее произошел крупный пожар - загорелся второй этаж неэксплуатируемого здания. Поврежденный огнем дом является памятником архитектуры и истории, объектом культурного наследия регионального значения «Гостиница Кузнецова» 1890 года.
В МЧС по РБ отметили, что возгорание началось в 15:36, открытое горение было ликвидировано в 15:50. Горение происходило на крыше и втором этаже по всей площади, размером 10х20.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара выясняется. На месте работает дознаватель МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU