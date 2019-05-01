Поиски пропавшего 13-летнего мальчика в Башкирии прекращены

СЕГОДНЯ 16:37 2019-05-01T16:37:15+03:00

Изменить размер текста: A A

1 мая в Межгорье прекратили поиски 13-летнего мальчика, который не давал о себе знать почти трое суток. "Найден, жив" - сообщили волонтеры. Информацию подтвердили и знакомые.

Все эти дни школьник мальчик прятался от своей матери в Татлах. Это недействующая железнодорожная станция в Межгорье. Ребенок вернулся не сам - его отыскали неравнодушные.

Напомним, что он ушел из дома 29 апреля и пропал. Он уже не раз уходил из дома на несколько дней, не найдя общий язык с мамой. К счастью, и в этот раз поиски завершились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU