Поиски пропавшего 13-летнего мальчика в Башкирии прекращены
Ребенка нашли живым
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1 мая в Межгорье прекратили поиски 13-летнего мальчика, который не давал о себе знать почти трое суток. "Найден, жив" - сообщили волонтеры. Информацию подтвердили и знакомые.
Все эти дни школьник мальчик прятался от своей матери в Татлах. Это недействующая железнодорожная станция в Межгорье. Ребенок вернулся не сам - его отыскали неравнодушные.
Напомним, что он ушел из дома 29 апреля и пропал. Он уже не раз уходил из дома на несколько дней, не найдя общий язык с мамой. К счастью, и в этот раз поиски завершились благополучно.
ИСТОЧНИК KP.RU