По улицам Стерлитамака разгуливала полностью голая девушка

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-01T14:46:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 1 мая, жители Стерлитамака стали свидетелями необычной картины. Такое не каждый день встретишь – по улицам города разгуливала полностью голая девушка лет 25-30 с татуировкой на ноге. Она держала себя за горло и выкрикивала несвязанные слова. Кто-то снимал происходящее на фото и видео, кто-то уводил детей.

В конечном итоге с остановки «Полевая» девушку забрала «ГАЗель», она села вперед. Вероятно, водитель хотел ей помочь. Местная жительница не успокаивалась – звонила какому-то Толику, ругалась на него матом и громко кричала.

Чем закончилась эта история, и куда ее увезли неизвестно.

Не исключено, что перепугавшая стерлитамаковцев дама просто психически не здорова. Однако есть все основания полагать, что столь молодая девушка просто употребляет наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU