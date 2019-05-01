«Показатели ухудшились»: стало известно о состоянии 19-летнего парня, который резко впал в кому в Уфе у себя дома

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-01T15:33:18+03:00

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Состояние 19-летнего Алмаза Джуманазарова остается нестабильным – еще вчера парень пришел в себя и чувствовал себя хорошо, сегодня, 1 мая, показатели ухудшились.

- Хочу сообщить, что вчера вечером ему стало хуже. Сегодня также включили сон, искусственная вентиляция легких. Так говорят врачи ему легче переносить все. Показатели ухудшились. Боимся уже сглазить, говоря, что ему лучше. Хочется чтоб так было, но увы... – написали друзья в социальных сетях.

Напомним, он попал в больницу 24 апреля. Ночью парень подошел к маме и заявил, что у него сильно бьется сердце. Его тут же госпитализировали в больницу №6. Родные молодого человека тогда сообщали, что по дороге ему стало хуже, и он потерял сознание. Поначалу врачи не могли поставить точный диагноз. По предварительным данным, у него проявился диабет первого типа.

ИСТОЧНИК KP.RU