2019-05-01T16:15:03+03:00
Происшествия

В Башкирии лишенный прав водитель перевернулся на «БМВ»

После ДТП его доставили в больницу
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Около полуночи в Буздякском районе Башкирии на автодороге Буздяк-Чекмагуш произошла серьезная авария. Как сообщили в ГИБДД по РБ, 37-летний местный житель за рулём BMW 525 съехал в кювет, где опрокинулся.

В результате аварии водителя с травмами увезли в хирургическое отделение местной больницы. Известно, что мужчина не имел водительского удостоверения, кроме этого управлял автомобилем будучи пьяным.

Всего 30 апреля на дорогах республики зарегистрировано 15 автоаварий, в которых 16 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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