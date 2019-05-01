В Уфе в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева грузовик сбил мужчину, который толкал "Оку"
К счастью, он выжил
фото: отдел ГИБДД по РБ
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Вчера вечером, 30 апреля, на проспекте Салавата Юлаева произошел наезд на пешехода. Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, «Ока» двигалась в тоннеле и остановилась из-за технической неисправности. После чего, пассажир автомобиля, 30-летний мужчина, вышел на проезжую часть, чтобы вытолкать транспортное средство на безопасный участок.
В этот момент водитель фуры не заметил пешехода и допустил наезд на него, а затем и на легковушку. К счастью, мужчина выжил и был госпитализирован в больницу.
Сотрудниками Госавтоинспекции начато разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU