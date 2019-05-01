На пожаре в Башкирии пострадали двое мужчин
В 4 утра 1 мая в МЧС по РБ поступило сообщение о запахе дыма в подъезде жилого дома по улице Худайбердина в Стерлитамаке. На место оперативно выехали три единиц техники и шесть человек личного состава, а также медики и полиция.
По приезду выяснилось, что дым идет из квартиры, расположенной на первом этаже. Горение происходило в ванной комнате. Спасатели приняли решение эвакуировать 12 жильцов по лестничным маршам.
В результате пожара пострадали двое мужчин, 35 лет и 34. Один их них госпитализирован в больницу, а второй отказался ехать в медучреждение.
Из-за огня значительно повреждена стиральная машина. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU