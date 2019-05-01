2019-05-01T11:36:37+03:00
Происшествия

Ресторан «Дом благородных» в Уфе затопило фекалиями

Инцидент произошел 30 апреля
Эльвина АПАРИНА
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Вчера вечером, 30 апреля, из-за прорыва канализации полностью затопило ресторан «Дом благородных», что расположен на улице Заки Валиди на цокольном этаже.

Между домами 67 и 58 из-за засора канализации произошло затопление подвала и помещения заведения с отделкой и мебелью и техникой.

Коллективу пришлось убирать фекалии и устранять последствия потопа. Известно, что сегодня, 1 мая, ресторан будет работать в обычном режиме.

Были в момент инцидента в заведении посетители, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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