Ресторан «Дом благородных» в Уфе затопило фекалиями

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-01T11:36:37+03:00

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Вчера вечером, 30 апреля, из-за прорыва канализации полностью затопило ресторан «Дом благородных», что расположен на улице Заки Валиди на цокольном этаже.

Между домами 67 и 58 из-за засора канализации произошло затопление подвала и помещения заведения с отделкой и мебелью и техникой.

Коллективу пришлось убирать фекалии и устранять последствия потопа. Известно, что сегодня, 1 мая, ресторан будет работать в обычном режиме.

Были в момент инцидента в заведении посетители, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU