Стали известны подробности исчезновения 13-летнего мальчика в Башкирии

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-01T12:16:55+03:00

Местные жители отмечают, что он не в первый раз уходит из дома

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В Межгорье с 29 апреля разыскивают 13-летнего Вячеслава Имаева, который вышел из своей квартиры в вечернее время на улицу и не вернулся. «Комсомолке» стало известно, что мальчик уходит из дома не в первый раз, поэтому очередной пропаже никто не удивился. Совсем недавно его искали всем городом, а в соцсетях сейчас снова появилась ориентировка.

Также местные жители отмечают, что он в плохих отношениях с матерью, которая одна его воспитывает.

- Сколько может эта горе-мамаша бить его? Не первый раз ведь пропадает. Ему не так страшно ночевать по подвалам, как страшно возвращаться домой. Примите уже меры в конце то концов, - написала жительница города.

Приметы разыскиваемого: рост 130 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы короткие, на вид 11 лет!

Был одет: спортивные голубые кроссовки, синие джинсы, чёрная матерчатая куртка, шапка

При получении какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в ОМВД России по ГО ЗАТО г. Межгорье по тел. 83478122535, 89997411183, 89613599597.

ИСТОЧНИК KP.RU