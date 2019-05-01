Стали известны подробности исчезновения 13-летнего мальчика в Башкирии
В Межгорье с 29 апреля разыскивают 13-летнего Вячеслава Имаева, который вышел из своей квартиры в вечернее время на улицу и не вернулся. «Комсомолке» стало известно, что мальчик уходит из дома не в первый раз, поэтому очередной пропаже никто не удивился. Совсем недавно его искали всем городом, а в соцсетях сейчас снова появилась ориентировка.
Также местные жители отмечают, что он в плохих отношениях с матерью, которая одна его воспитывает.
- Сколько может эта горе-мамаша бить его? Не первый раз ведь пропадает. Ему не так страшно ночевать по подвалам, как страшно возвращаться домой. Примите уже меры в конце то концов, - написала жительница города.
Приметы разыскиваемого: рост 130 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы короткие, на вид 11 лет!
Был одет: спортивные голубые кроссовки, синие джинсы, чёрная матерчатая куртка, шапка
При получении какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в ОМВД России по ГО ЗАТО г. Межгорье по тел. 83478122535, 89997411183, 89613599597.
ИСТОЧНИК KP.RU