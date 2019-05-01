В Уфе в «День 1000 велосипедистов» перекроют улицы

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-01T10:56:40+03:00

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В столице Башкирии 26 мая пройдет «День 1000 велосипедистов». В связи с этим в Уфе перекроют несколько улиц, сообщили в мэрии.

С 22 часов 25 мая до 16 часов 26 мая будет закроют парковку на площади имени Салавата Юлаева.

26 мая с 09:00 до 11:00 часов будет закрыт проезд на проспекте Октября от улицы Северный проезд до улицы Южный проезд.

Самое масштабное перекрытие ожидается во время самого велопробега – с 09:00 часов 26 мая и по мере прохождение колонны велосипедистов. В это время также закроют следующую участки проспекта: от улицы Кольской и проспекта Октября до улицы 50 лет Октября; по 50 лет Октября до улицы Цюрупы; по Цюрупы до улицы Пушкина; по Пушкина до улицы Гафури и по неё до площади Салавата Юлаева.

ИСТОЧНИК KP.RU