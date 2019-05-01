В Башкирии прекращены поиски 41-летнего Фидана Галимова
Мужчина жив и здоров
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Больше двух недель в Башкирии разыскивали 41-летнего Фидана Галимова, который 14 апреля сел на свой автомобиль «Лада Гранта» серого цвета в поселке Кандры и уехал в неизвестном направлении. Сегодня, 1 мая, волонтеры организации "Лиза Алерт" сообщили хорошие новости - мужчина найден, жив.
Где все это все находился пропавший, остается загадкой, такую информацию добровольцы не разглашают.
Если у вас потерялся близкий человек, сообщите по телефону 8 (800) 700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU