В Башкирии прекращены поиски 41-летнего Фидана Галимова

СЕГОДНЯ 09:07 2019-05-01T09:07:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше двух недель в Башкирии разыскивали 41-летнего Фидана Галимова, который 14 апреля сел на свой автомобиль «Лада Гранта» серого цвета в поселке Кандры и уехал в неизвестном направлении. Сегодня, 1 мая, волонтеры организации "Лиза Алерт" сообщили хорошие новости - мужчина найден, жив.

Где все это все находился пропавший, остается загадкой, такую информацию добровольцы не разглашают.

Если у вас потерялся близкий человек, сообщите по телефону 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU