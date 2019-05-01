В коридоре детской поликлиники в Башкирии устроили давку

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-01T13:37:51+03:00

Родители приходят рано утром и весь день вынуждены проводить в больнице

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В детской поликлинике номер 4 Стерлитамака посетители с детьми устроили настоящую давку. Огромная очередь собралась к специалисту. Люди негодуют и выкладывают фотографии с коридора в социальные сети.

- Запись к специалистам два дня в неделю, сегодня пришли в 7.20, огромная очередь, талон достался только к одному специалисту. Люди неделями ходят, чтоб записать своих деток. Для чего это делается? Чтобы все шли к платным врачам? – пишут родители детей.

В комментариях многие отметили, что их дети не могут пройти медицинский осмотр по возрасту, потому что невозможно попасть к доктору.

- Нам год и три месяца, мы все еще не можем пройти медосмотр, который нужно пройти в годик, - сокрушается местная жительница.

Разочаровавшиеся стерлитамаковцы порекомендовали обратиться им в частные клиники.

ИСТОЧНИК KP.RU